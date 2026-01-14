How I Met Your Mother
Folge 13: Band oder DJ
20 Min.Folge vom 14.01.2026
Barney muss bei Robins Vater um ihre Hand anhalten. Bei einem Treffen der Drei in einem Restaurant erkennt Robin ihren Vater jedoch kaum wieder: Das ehemals kalte, konservative Familienoberhaupt singt jetzt Country-Songs, trägt Hawaiihemden und ist auf Facebook. Barney hält er allerdings für ein Weichei und nicht geeignet, Robins Ehemann zu werden ... Ted gönnt seinen Freunden zwar ihr Glück, leidet aber insgeheim schrecklich, bis eine zufällige Begegnung sein Leben verändert ...
