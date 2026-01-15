Der Unsichtbarkeits-RingJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 14: Der Unsichtbarkeits-Ring
21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Ted trifft sich mit einer 20-Jährigen. Barney spielt sich als Moralapostel auf, leidet aber am Entzug von One-Night-Stands. Also überredet er Ted, wenigstens einmal mit seiner neuen Bekanntschaft zu schlafen. Die beiden landen tatsächlich im Bett, und am nächsten Morgen schickt Ted Barney ein Foto der jungen Frau. Dieser ist entsetzt: Es handelt sich um seine Halbschwester Carly! Geschockt organisiert er sofort eine Hochzeit für die beiden ...
