How I Met Your Mother
Folge 3: Die Super-Nanny
21 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Lily und Marshall stehen vor einem Problem: Lily muss wieder arbeiten gehen, doch leider haben sie kein Kindermädchen, das auf Baby Marvin aufpassen kann. Dafür steht Mickey, Lilys Vater, plötzlich vor der Tür - sein Haus ist abgebrannt. Lily ist vollkommen entsetzt, als er ihr anbietet, seinen Enkelsohn zu beaufsichtigen. Indessen hat Barney eine Idee, wie er Frauen kennenlernen kann: Er gibt sich als alleinerziehender Milliardär aus, der eine Nanny für seinen Sohn sucht.
