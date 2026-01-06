How I Met Your Mother
Folge 7: Der Stempel
21 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Der gutmütige Marshall empfiehlt seinen arbeitslosen Ex-Studienkollegen Brad für eine frei gewordene Stelle in seiner Anwaltskanzlei. Beim Vorstellungsgespräch entpuppt sich dieser aber als arrogant und unhöflich. Um das Vertrauen seines Chefs zurückzugewinnen, muss sich Marshall einiges einfallen lassen ... Robin hilft Barney unterdessen bei der Suche nach einem neuen Stripclub, und Ted kramt alte Videotagebücher aus dem College hervor.
