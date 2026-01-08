How I Met Your Mother
Folge 9: Die Hummertherapie
21 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6
Robin ist verliebt wie ein Teenager. Das Objekt der Begierde ist jedoch kein Neues: Sie will Barney. Lily rät ihrer Freundin von einer neuerlichen Beziehung mit dem Schwerenöter ab, und Robin beschließt sich selbst zu therapieren. Eines Nachts steht sie deshalb nur mit Dessous und Mantel bekleidet vor Barneys Wohnung ... Als Babysitter für Marvin, erlebt Ted das erste Krabbeln des Kleinen. Marshall und Lily toben vor Eifersucht ...
