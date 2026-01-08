Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Die Hummertherapie

ProSiebenStaffel 8Folge 9vom 08.01.2026
Folge 9: Die Hummertherapie

21 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6

Robin ist verliebt wie ein Teenager. Das Objekt der Begierde ist jedoch kein Neues: Sie will Barney. Lily rät ihrer Freundin von einer neuerlichen Beziehung mit dem Schwerenöter ab, und Robin beschließt sich selbst zu therapieren. Eines Nachts steht sie deshalb nur mit Dessous und Mantel bekleidet vor Barneys Wohnung ... Als Babysitter für Marvin, erlebt Ted das erste Krabbeln des Kleinen. Marshall und Lily toben vor Eifersucht ...

