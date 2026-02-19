Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Nichts als die Wahrheit

ProSiebenStaffel 9Folge 15vom 19.02.2026
Nichts als die Wahrheit

Nichts als die WahrheitJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 15: Nichts als die Wahrheit

21 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Weil Marshall einen Streit mit Lily so lange wie möglich herauszögern will, spendiert er seinen Freunden am Vorabend der Hochzeit einen Drink nach dem anderen. Nach einer Weile ist Barney so betrunken, dass er nur noch die Wahrheit sagt - die Chance für Ted und Robin, alles zu erfahren, was sie immer schon über ihn wissen wollten! Unter anderem finden die beiden endlich heraus, womit der Freund sein Geld verdient.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen