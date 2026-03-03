Die Liebe meines Lebens (1)Jetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 23: Die Liebe meines Lebens (1)
21 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Auf Robins und Barneys Hochzeitsfeier trifft Ted seine Traumfrau: Sie spielt Bass in der Partyband. Ted ist von ihr verzaubert - und Barney glaubt fest, dass die Bassistin die Seelenverwandte seines Freunds ist. Trotzdem spricht Ted sie nicht an. Er verlässt die Feier früh, weil am nächsten Tag sein Umzug nach Chicago ansteht. Als er am Bahnhof im Regen auf seinen - verspäteten - Zug wartet, gibt das Schicksal ihm jedoch ein Zeichen ...
