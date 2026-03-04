Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Die Liebe meines Lebens (2)

ProSiebenStaffel 9Folge 24vom 04.03.2026
Die Liebe meines Lebens (2)

How I Met Your Mother

Folge 24: Die Liebe meines Lebens (2)

21 Min.Folge vom 04.03.2026

Nach Jahren schaffen es Ted und die Mutter seiner zwei Kinder, endlich zu heiraten. Wieder einmal treffen sich die Freunde, um gemeinsam zu feiern. Am stärksten hat sich Barney verändert: Die Folgen eines seiner Liebesabenteuer haben ihn zu einem völlig neuen Menschen gemacht. Für seine Kinder blickt Ted noch einmal zurück auf das schicksalhafte Treffen mit ihrer Mutter auf dem Bahnsteig in Farhampton, dann erzählt er die Geschichte zu Ende ...

