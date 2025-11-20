Hardi und Hunnar Mohammad: Shisha-BrosJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Hardi und Hunnar Mohammad: Shisha-Bros
22 Min.Ab 12
Als Kinder müssen Hardi und Hunnar aus dem Nordirak fliehen. Sie wachsen als Flüchtlingskinder in einfachen Verhältnissen auf und wagen schließlich den Schritt ins Unternehmertum: Sie bauen ein Shisha-Imperium auf. In der Corona-Krise folgt der Cut. Die Multiunternehmer ziehen nach Ibiza und wollen komplett neu durchstarten: Mit Musik und einer gesunden Cateringfirma. Wie passt das mit ihrem ungesunden Shisha-Business zusammen?
