Staffel 3Folge 149vom 29.09.2024
CrossgolfJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 149: Crossgolf
45 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Eine Mutprobe endet beinahe tödlich: Die 18-jährige Clara schlägt einen Golfball ab - Zielscheibe ist Erik, der in einiger Entfernung mit verbundenen Augen bereit steht. Erik bricht zusammen und fällt ins Koma. Die Polizei beschuldigt Clara, ihr "Opfer" mit Kalkül getroffen zu haben. Doch Rechtsanwältin Isabella Schulien stößt auf einige Ungereimtheiten in diesem Fall. Sie muss den Verlauf der Mutprobe genau rekonstruieren, um den wahren Schuldigen zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick