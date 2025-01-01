Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 87: Fette Beute

45 Min.Ab 12

Der Fitnessstudiobetreiber Klaus Behrends hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Er wird hinterrücks angegriffen und brutal niedergeschlagen. Als er spurlos aus dem Krankenhaus verschwindet, ist klar: Der 32-Jährige hat mehrere Rechnungen offen. Das einzige was ihn retten kann, ist ein ominöser Koffer. Doch der ist ebenfalls verschollen. Stephan Lucas muss herausfinden, wo der Koffer ist, und warum er offensichtlich mehr wert ist als ein Menschenleben.

