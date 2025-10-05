Staffel 4Folge 106vom 05.10.2025
Anna dringend gesuchtJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 106: Anna dringend gesucht
44 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Michael Höffer ist völlig verzweifelt. Seine 18-jährige Tochter Anna ist nicht zu ihrer Abiprüfung erschienen und spurlos verschwunden. Als er 20.000 Euro zahlen soll ist klar: Sie wurde entführt. Isabella Schulien hilft Michael bei der Suche nach seiner vermissten Tochter. Dabei kommen der Anwältin bald Zweifel, ob Anna tatsächlich entführt wurde. Fest steht nur, dass Annas Abiprüfung das geringste Problem ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick