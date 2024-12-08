Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11vom 08.12.2024
Folge 11: Terror in vier Wänden

45 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12

Lena ist starr vor Angst: Eine Vogelspinne krabbelt auf ihr Bett zu! Gerade rechtzeitig kann Jennifer Winter ihre Tochter retten. Ein Biss der Spinne hätte die allergische Achtjährige töten können. Die verzweifelte Mutter glaubt, ihre Vermieterin hat ihr das Tier in die Wohnung gesetzt, um sie rauszuekeln. Für Benita Brückner läuft die Zeit. Sie muss die Wahrheit herausfinden, um einen weiteren Anschlag auf das kleine Mädchen zu verhindern.

