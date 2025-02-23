Staffel 4Folge 35vom 23.02.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 35: Den Tod im Genick (RT)
45 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Der kriminelle Ronny Rieger ringt mit dem Tod, während sein Bruder versucht, ihn vor einer Haftstrafe zu schützen und aus der Klinik zu schleusen. Die Situation eskaliert und eine Krankenschwester wird als Geisel genommen. Die Brüder fordern einen Fluchthubschrauber und 200.000 Euro! Alexander Hold bleiben 60 Minuten. Doch vor Ablauf der Zeit fallen plötzlich Schüsse ...
