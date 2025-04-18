Zum Inhalt springenBarrierefrei
Toter an Bord

Toter an BordJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 54: Toter an Bord

44 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12

Ein Auto im Straßengraben und im Kofferraum eine Leiche. Der Wagen gehört Elke Dietz und der Tote ist ihr Chef. Hat die 40-Jährige nach der Abmahnung ihres Arbeitsgebers rot gesehen, oder wollte ihr Mann auf brutale Art den Dauerclinch mit dem Kantinenchef beenden? Alexander Stephens stößt an seine Grenzen, denn auch Elkes Sohn gerät plötzlich ins Visier der Polizei.

