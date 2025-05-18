Staffel 4Folge 69vom 18.05.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 69: Liebe bis in den Tod
44 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Ein gefährlicher Unbekannter will Tillmann Lorenz tot sehen. Der Jurist überlebt nur knapp einen Mordanschlag. Sein Mentor, Alexander Hold, will herausfinden, wer nach dem Leben des 32-Jährigen trachtet und ermittelt im näheren Umfeld. Unter Verdacht stehen die drei Mitbewohnerinnen des Juristen. Alexander Hold muss ich beeilen, denn der nächste Anschlag ist schon in Planung ...
