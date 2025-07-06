Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus der Traum

Aus der Traum

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 80: Aus der Traum

44 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12

Von der Hochzeit in die Psychatrie - Alina Dohm verschwindet während der Brautentführung tatsächlich spurlos. Für ihre Familie steht schnell fest, dass ihr eifersüchtiger Ex-Freund Kai dahinter steckt. Der beteuert gegenüber Isabella Schulien aber seine Unschuld. Auf der Suche nach der Wahrheit findet die Anwältin genug Beweise dafür, dass gleiche mehrere Personen vom Verschwinden der Braut profitieren würden.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

