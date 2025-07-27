Staffel 4Folge 87vom 27.07.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 87: Altlasten
45 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12
Ein kleiner Junge in Lebensgefahr, eine kranke Kuh, ein vergifteter Teich, eine Ehe auf der Kippe - das alles sind Kollateralschäden eines Streits zweier Männer, die sich hasserfüllt bekriegen. Alexander Hold ist der einzige Ausweg für die Beteiligten, den alten Zwist zu beenden.
