Staffel 4Folge 96vom 31.08.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 96: Dicke Luft
44 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
Als die Campingplatzbesitzerin Anna Wiedbach Opfer einer Mistgabelattake wird, eskaliert der Nachbarschaftsstreit mit Frank Kerchner. Für die 37-Jährige steht fest, dass der Schweinebauer alles dafür tut, um sie als neue Pächterin möglichst schnell wieder loszuwerden. Um sich gegen den Terror zu wehren, engagiert Anna Rechtsanwalt Stephan Lucas. Der schleust sich undercover als Camper ein um den Attacken ein Ende zu setzen.
