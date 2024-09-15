Staffel 1Folge 138vom 15.09.2024
Das schwarze SchafJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 138: Das schwarze Schaf
45 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Die 18-jährige Katharina Häusler wird brutal vergewaltigt, weigert sich aber, den Täter zu verraten. Mit Hilfe eines Überwachungsvideos ist ein Hauptverdächtiger schnell gefunden: Katharinas Stiefbruder Leo. Nach den Anschuldigungen verliert der 23-Jährige die Nerven. Er verschanzt sich mit einer Polizistin als Geisel in einer Villa. Richter Alexander Hold versucht mit allen Mitteln eine Katastrophe zu verhindern, doch ein Mensch musste bereits sterben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick