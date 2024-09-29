Zum Inhalt springenBarrierefrei
Falsche Fünfziger

Folge 143: Falsche Fünfziger

44 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12

Der Student Marius Deubert überlässt seine Couch für einige Nächte einer jungen Russin. Über Nacht verschwindet sie. Alles was von ihr bleibt sind 50.000 Euro Falschgeld. Der junge Mann soll etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Zugleich wird die Inhaberin einer Modelagentur gefesselt und geknebelt in ihrer Agentur aufgefunden. Christian Vorländer, findet heraus - die Frauen kennen sich. Aber woher? Und wo ist die junge Russin?

