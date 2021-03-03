Staffel 1Folge 46vom 03.03.2021
Drum prüfen, wer sich ewig bindetJetzt kostenlos streamen
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Folge 46: Drum prüfen, wer sich ewig bindet
44 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12
Jakob Stiel liefert sich seit Jahren einen erbitterten Krieg mit seinem Nachbarn. Nachdem der geliebte Hund des Hobbyjägers vergiftet wurde, eskaliert der Streit. Am nächsten Morgen liegt sein Nachbar Martin erschossen im Garten. Bildrechte: SAT.1.
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