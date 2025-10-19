Staffel 4Folge 110vom 19.10.2025
Easy RiderJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 110: Easy Rider
45 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Als Jan nach Hause kommt, findet er seine Eltern leblos im Wohnzimmer. Ihnen wurden durch einen gezielten Angriff mit K.O.- Gas 10.000 Euro geklaut. Die Familie glaubt, dass die ehemals drogenabhängige Cara hinter dem Diebstahl steckt und setzt die Polizei auf sie an. Trotz Caras krimineller Vergangenheit ist Mutter Annelie die einzige, die an die Unschuld der 17-Jährigen glaubt. Sie engagiert Rechtsanwalt Stephan Lucas, der Cara vor ihrer eigenen Familie verteidigen muss.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick