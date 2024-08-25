Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DOPPELTES SPIEL

DOPPELTES SPIELJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 132: DOPPELTES SPIEL

44 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12

Lena Fenner wird brutal entführt und in einem kleinen Verschlag tagelang festgehalten. Nur knapp kann die 17-Jährige ihrem Peiniger Nick Schirmer nach einer Woche Höllenqualen entkommen. Doch damit endet das Martyrium der Schülerin nicht. Als sie drei Monate später vor Gericht gegen ihren Entführer aussagen soll, gerät bei einer Ortsbegehung alles außer Kontrolle. Nick Schirmer flieht und nimmt Richter Alexander Hold als Geisel.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen