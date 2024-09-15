Staffel 3Folge 137vom 15.09.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 137: Anschlag auf Schneewittchen
45 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Spieglein, Spieglein an der Wand - wer ist die nächste Weinkönigin in diesem Land? Doch da fällt auch schon der vergiftete Apfel aus Melissa Siels Hand, der schönen Favoritin der diesjährigen Wahl. Der Verdacht fällt sofort auf ihre Konkurrentin Linda Eckerts. Stephan Lucas begibt sich auf eine Weinverkostung der besonderen Art und versucht, die wahre Hexe zu überführen.
