Die lebende Leiche

Die lebende LeicheJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 86: Die lebende Leiche

45 Min.Ab 12

Jasmin Burger liebt einen verheirateten Mann. Wegen dieser Affäre muss sie durch die Hölle. Denn als die Beziehung auffliegt, findet die 29-Jährige ihren Liebhaber tot im Park. Als die Polizei am Tatort eintrifft, ist Thomas' Leiche aber verschwunden. Hat sie jemand verschwinden lassen, oder ist das ein makabres Versteckspiel? Christian Vorländer will herausfinden, was es mit dieser lebenden Leiche auf sich hat.

