Staffel 3Folge 89
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 89: Der Sündenbock
44 Min.Ab 12
Ein maskierter Serienräuber versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Der öffentliche Druck auf die Polizei ist riesig. Als Sündenbock soll der Familienvater Andreas Jahn herhalten. Zwar wird der Verdächtige wieder aus der Haft entlassen, doch dann passiert etwas Entsetzliches und auch Stefan Lucas zweifelt an Andreas Jahn. Der Anwalt will herausfinden, ob Andreas Jahn ein Doppelleben führt und ein eiskalter Verbrecher ist.
