Staffel 4Folge 101vom 14.09.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 101: Fatale Sünden
45 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
In einem kleinen Dorf ist die Hölle los. Die hübsche Petra Sacher soll einen Brandanschlag auf die Scheune ihrer Nachbarn verübt haben. Dabei gerät der Bauer Armin Kammerl in Lebensgefahr. Seine Frau ist sich sicher, dass Petra der Feuerteufel ist. Diese wendet sich verzweifelt an Rechtsanwalt Alexander Stephens. Als dann auch noch auf Petra geschossen wird, droht die Situation zu eskalieren.
