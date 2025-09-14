Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fatale Sünden

Folge 101: Fatale Sünden

45 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

In einem kleinen Dorf ist die Hölle los. Die hübsche Petra Sacher soll einen Brandanschlag auf die Scheune ihrer Nachbarn verübt haben. Dabei gerät der Bauer Armin Kammerl in Lebensgefahr. Seine Frau ist sich sicher, dass Petra der Feuerteufel ist. Diese wendet sich verzweifelt an Rechtsanwalt Alexander Stephens. Als dann auch noch auf Petra geschossen wird, droht die Situation zu eskalieren.

