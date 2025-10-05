Staffel 4Folge 107vom 05.10.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 107: Mama ist schuld
45 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Die 16-jährige Laura Wehner soll einen Einbruch begangen und wertvolle Beute ergaunert haben. Ihre Mutter Corinna ist sicher, dass sie damit nur für ihren vorbestraften Freund Julian den Kopf hinhält. Dabei steht die Zukunft des Mädchens auf dem Spiel. Aus Angst, dass ihre Tochter unschuldig ins Gefängnis wandert, bittet Corinna Alexander Hold um Hilfe. Schnell kommt der engagierte Richter einem Geheimnis auf die Spur.
