Staffel 4Folge 109vom 12.10.2025
AusgeschlossenJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 109: Ausgeschlossen
45 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Torben hat wegen mehrfachen Einbruchsdiebstahls vier Jahre hinter Gittern verbracht. Kaum ist er wieder auf freiem Fuß, wird dieser harte Vorwurf erneut gegen ihn erhoben. Doch der Schlosser beteuert diesmal seine Unschuld. Er bittet seinen Anwalt Alexander Stephens um Hilfe. Der engagierte Jurist versucht das Rätsel um diese mysteriösen Einbrüche zu entschlüsseln und stößt dabei auf einen perfiden Plan.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick