Staffel 4Folge 132vom 28.12.2025
Blut ist ein ganz besonderer Saft
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 132: Blut ist ein ganz besonderer Saft
44 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Während der Nachtschicht von Oxana Boyko wird einer Profisportlerin eine Überdosis Doping injiziert und sie stirbt sofort. Die vorbestrafte Krankenschwester gerät unter Mordverdacht und ihre Vergangenheit droht sie einzuholen. Christian Vorländer tauscht seine Anwaltsrobe gegen einen Trainingsanzug, um so dem Täter auf die Spur zu kommen.
