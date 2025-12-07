Zum Inhalt springenBarrierefrei
Waidmannsheil

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 143: Waidmannsheil

44 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Evelyn Brandt soll aus Eifersucht auf ihren Schwager Manfred geschossen haben. Isabella Schulien findet heraus, dass Manfred vor vier Jahren Evelyn für ihre jüngere Schwester verlassen hat. Jahrelang haben die beiden Frauen ihre Gefühle totgeschwiegen, doch jetzt brechen alle alten Wunden auf. Die Situation eskaliert und bald ist die Anschuldigung, dass sie ihren Schwager töten wollte, nicht Evelyns einzige Sorge.

