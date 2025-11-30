Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bonnie und Klaus

Bonnie und Klaus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 151: Bonnie und Klaus

45 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Weltenbummlerin Bonnie kehrt zurück, doch niemand freut sich darüber außer ihr geliebter Bruder Klaus. Der tut alles dafür, dass seine Schwester wieder Anschluss findet und fährt sie sogar zu Internet-Dates. Doch von einer Verabredung kehrt Bonnie nicht mehr zurück und ist spurlos verschwunden. Plötzlich steht Klaus im Verdacht seine eigene Schwester entführt zu haben. Verzweifelt wendet sich Klaus an die Rechtsanwältin Benita Brückner.

