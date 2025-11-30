Staffel 4Folge 151vom 30.11.2025
Bonnie und KlausJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 151: Bonnie und Klaus
45 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Weltenbummlerin Bonnie kehrt zurück, doch niemand freut sich darüber außer ihr geliebter Bruder Klaus. Der tut alles dafür, dass seine Schwester wieder Anschluss findet und fährt sie sogar zu Internet-Dates. Doch von einer Verabredung kehrt Bonnie nicht mehr zurück und ist spurlos verschwunden. Plötzlich steht Klaus im Verdacht seine eigene Schwester entführt zu haben. Verzweifelt wendet sich Klaus an die Rechtsanwältin Benita Brückner.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick