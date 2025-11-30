Staffel 4Folge 153vom 30.11.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 153: Eheringe oder Handschellen
44 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Rennfahrer Roman Waldmann soll eiskalt einen Obdachlosen überfahren haben. Doch der 32-jährige beteuert seine Unschuld. Allerdings wird das Auto von Roman eindeutig mit der Tat in Verbindung gebracht. Auch sein Alibi ist hinfällig. Kann Rechtsanwalt Stephan Lucas das Leben seines Mandanten wieder auf die richtige Spur bringen?
