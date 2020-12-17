Staffel 4Folge 156vom 17.12.2020
Der schöne ScheinJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 156: Der schöne Schein
45 Min.Folge vom 17.12.2020Ab 12
Die 31-jährige Nadine Grobert soll ihren Freund David König im Streit um Geld brutal niedergeschlagen haben. Während er ums Überleben kämpft, soll Stephan Lucas Nadines Unschuld beweisen. Schnell findet der Anwalt heraus, dass David ein geheimes Doppelleben geführt hat, um den Tod seines Vaters aufzuklären. Lucas' Ermittlungen führen zu einer dubiosen Kosmetikfirma und einem unglaublichen Skandal.
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