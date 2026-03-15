Staffel 4Folge 161vom 15.03.2026
Verratene LiebeJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 161: Verratene Liebe
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Rosa Nolls Welt bricht zusammen, als sie zufällig ihren Freund mit der eigenen Mutter inflagranti erwischt! Kurz darauf wird die Mutter mit einer Kopfverletzung bewusstlos im Park gefunden. Schnell gerät Rosa ins Visier der Ermittlungen. Rechtsanwalt Christian Vorländer muss die Unschuld der Hotelfachfrau beweisen. Allerdings liegt die vermeintlich einzige Zeugin immer noch im Koma.
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