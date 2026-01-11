Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 166: Das Luder

44 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Die Hausfrau Sabine Retzbach will raus aus der Ehehölle. Mit Hilfe von Stephan Lucas und seinem Privatdetektiv Thorsten Bönisch stellt sie ihrem gewalttätigen Mann eine Sex-Falle. Doch dann wird der Detektiv brutal attackiert und das eindeutige Beweismaterial gestohlen. Sabine schwebt in Lebensgefahr. Stephan Lucas und Thorsten Bönisch wollen sie beschützen und schrecken dabei auch vor ungewöhnlichen Methoden nicht zurück.

