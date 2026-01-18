Staffel 4Folge 167vom 18.01.2026
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 167: Baby Lilly verzweifelt gesucht
46 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Der Albtraum einer jeden Mutter wird für Tanja Schelling zur schrecklichen Realität: Das Baby der Sekretärin wird noch aus der Geburtsklinik entführt. Völlig verzweifelt wendet sich Tanja an Christian Vorländer. Dem Rechtsanwalt steht diesmal die hübsche Privatdetektivin Laura Krafft zur Seite. Gemeinsam stoßen die beiden schnell auf eine erste heiße Spur. Doch die Zeit rennt ...
