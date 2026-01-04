Staffel 4Folge 168vom 04.01.2026
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 168: Miss Dirndl
46 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Lisa Seidl und Franzi Mayer sind erbitterte Konkurrentinnen im Kampf um die Krone der "Miss Dirndl". Als Franzi Opfer eines hinterhältigen Säureanschlags wird, muss die Jungbäuerin aus dem Wettbewerb ausscheiden. Lisa wird sofort als Täterin verdächtigt. Richter Alexander Hold, der Urlaub in der Provinz macht, möchte zwischen den Frauen vermitteln. Doch der Zickenkrieg droht weiter zu eskalieren.
