Staffel 4Folge 31vom 09.02.2025
Der HorrorhofJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 31: Der Horrorhof
45 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Lisa und Bernd Ziegler haben sich ihren großen Traum verwirklicht: Zusammen mit ihren Kindern haben sie einen alten Bauernhof bezogen. Der entwickelt sich aber schon bald zum Alptraum! Blutige Todesdrohungen, eine geheimnisvolle alte Frau und ein schauriger Leichenfund rauben der Familie den letzten Nerv. Konstance Korfsmeyer zeigt sich davon unbeeindruckt und begibt sich auf eine nächtliche Geisterjagd.
