Der Horrorhof

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 31: Der Horrorhof

45 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Lisa und Bernd Ziegler haben sich ihren großen Traum verwirklicht: Zusammen mit ihren Kindern haben sie einen alten Bauernhof bezogen. Der entwickelt sich aber schon bald zum Alptraum! Blutige Todesdrohungen, eine geheimnisvolle alte Frau und ein schauriger Leichenfund rauben der Familie den letzten Nerv. Konstance Korfsmeyer zeigt sich davon unbeeindruckt und begibt sich auf eine nächtliche Geisterjagd.

