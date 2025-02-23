Staffel 4Folge 36vom 23.02.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 36: Das gemachte Nest
45 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Der unerfüllte Kinderwunsch von Janine und Dennis Reuter belastet ihre Ehe sehr. Als dann auch noch die Mutter der 26-Jährigen mit einem unmoralischen Angebot vor der Tür steht, eskaliert die Situation. Alexander Stephens will schlichten, doch bei dem Versuch, die Wogen zu glätten, bringt er immer mehr Geheimnisse, Intrigen und den Plan der Leihmutterschaft ans Licht.
