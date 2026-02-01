Staffel 4Folge 386vom 01.02.2026
Eine FamilienangelegenheitJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 386: Eine Familienangelegenheit
45 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Hotelerbin Lena Wittbach fällt aus allen Wolken als ihr Bruder Paul plötzlich vor ihr steht. Eigentlich sollte der noch im Gefängnis sitzen, will sich jetzt aber seinen Teil des Erbes zurückholen. In ihrer Verzweiflung schaltet die 29-Jährige Rechtsanwältin Benita Brückner ein. Die will die Familienangelegenheit ohne großen Schaden regeln. Doch kurz danach wird Lena bewusstlos in der Hotelgarage gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick