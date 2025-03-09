Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 42vom 09.03.2025
Joyn Plus
Mutter auf der Flucht

Mutter auf der FluchtJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 42: Mutter auf der Flucht

45 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12

Mitten in der Nacht setzt Bettina Wendt ihre kleine Tochter Lena bei ihrer Schwester ab. Danach verschwindet sie spurlos und gefährdet dadurch ihr Kind massiv. Denn das Mädchen rückt plötzlich ins Interesse dubioser Gestalten. Um Lena zu beschützen und ihre Mutter wiederzufinden, begibt sich Christian Vorländer selbst in Lebensgefahr.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen