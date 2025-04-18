Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 51vom 18.04.2025
Joyn Plus
Du bist nicht allein

Du bist nicht alleinJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 51: Du bist nicht allein

45 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12

Seit längerer Zeit bombardiert ein anonymer Verehrer die 22-jährige Lena Thiele mit Nachrichten und Liebesbeweisen. Ihr Herz bleibt fast stehen als der Stalker in ihre Wohnung eindringt und einen Liebes-Schrein von ihr errichtet. Nur knapp kann sie seinem Angriff entkommen. Während Stephan Lucas nach dem gefährlichen Verehrer sucht, stößt er auf Widersprüche in Lenas Geschichte. Was verheimlicht sie dem smarten Rechtsanwalt?

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen