Folge 57: Das Glück dieser Erde

44 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Für die besten Freundinnen Valentina und Franziska geht mit ihrem idyllischen Pferdehof ein großer Traum in Erfüllung. Ein kleines Paradies, das aber langsam zur Hölle wird: Liebeschaos, Geldprobleme und ein verschwundenes Pferd bedeuten das Ende für den beliebten Pferdehof. Richter Alexander Hold versucht alles, um den jungen Besitzerinnen wieder in den Sattel zu helfen, doch liegt das Glück dieser Erde auch diesmal auf dem Rücken der Pferde?

