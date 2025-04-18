Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Knastvogel

Der KnastvogelJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 59: Der Knastvogel

44 Min.Folge vom 18.04.2025Ab 12

Adrian Wegner wird nach drei Jahren endlich aus dem Gefängnis entlassen. Jetzt will er nichts anderes als seine Frau und sein Kind in die Arme zu schließen. Doch die Freude über das neu gewonne Leben währt nicht lange. Noch am gleichen Abend steht die Polizei plötzlich vor der Tür. Adrian soll nur Stunden nach seiner Entlassung eine Tankstelle überfallen haben! Hat der Familienvater wirklich alles erneut aufs Spiel gesetzt? Sein Anwalt Stephan Lucas nimmt sich dem Fall an.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen