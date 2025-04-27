Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 61vom 27.04.2025
Der tödliche Schlag

Folge 61: Der tödliche Schlag

44 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Mit einem lebensgefährlichen Handkantenschlag wird Asato Kenwa in seiner eigenen Karateschule ins Koma geschlagen. Für seinen Sohn Kaito steht der Täter fest: die neue Frau seines Vaters! Kaito muss nun alleine die Ehre der Schule schützen und steckt dafür einiges ein. Wird Isabella Schulien eine Eskalation verhindern können?

