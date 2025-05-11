Staffel 4Folge 64vom 11.05.2025
Das ist alles nur geklautJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 64: Das ist alles nur geklaut
44 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Das Leben der Familie Ehmke steht Kopf. Der Grund: Jana Ehmke wird der Hehlerei beschuldigt! Tatsächlich werden bei einer Razzia etliche gestohlene Antiquitäten gefunden. Jetzt droht der alleinerziehenden Mutter das Gefängnis. Zusätzlich ist das Sorgerecht für ihre kleine Tochter Emma gefährdet. In ihrer Not kann nur noch Benita Brückner helfen. Doch statt sich auf die Anwältin zu verlassen, ermittelt Jana auf eigene Faust. Und riskiert damit alles!
Alle Staffeln im Überblick