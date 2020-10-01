Staffel 4Folge 75vom 01.10.2020
Happy CampingJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 75: Happy Camping
45 Min.Folge vom 01.10.2020Ab 12
Gabi Kanitz hat die Schnauze gestrichen voll. Sie setzt ihren nichtsnutzigen Noch-Ehemann Christian vor die Tür. Der will aber nicht gehen und beschließt, im Vorgarten zu campen. Als eines Nachts sein Zelt abgefackelt wird, ist für ihn sofort klar: Das muss Gabi gewesen sein. Die 32-Jährige bittet Stephan Lucas, ihre Unschuld zu beweisen und diesen verrückten Rosenkrieg zu beenden.
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